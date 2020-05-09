Зачем опытные садоводы сажают цветы рядом с овощами?

Совместное выращивание овощей и красивых цветущих растений - это старая уловка, которую многие садоводы используют для повышения урожайности, пишет goodhousekeeping.com. Выращивание этих растений на одной грядке выгодно обоим и поддерживает их жизнеспособность.

Причина, по которой цветы стоит выращивать на овощной грядке, заключается в том, что крупные и яркие цветы привлекают опыляющих их насекомых. Многие овощи также должны быть опылены, но их цветки обычно меньше и остаются для насекомых незамеченными. Однако, если цветы и овощи будут расти рядом, насекомые обратят внимание и на цветки овощных культур.