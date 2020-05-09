Сб, 9.05.2020
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Картофель быстро портится по одной удивительной причине

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ФОТО: Pexels

Картофель и лук хорошо сочетаются друг с другом на сковороде, но оказалось, что их нельзя хранить вместе, обнаружил Kodustiil.

Причина, по которой картофель и лук не должны храниться вместе, очень проста, пишет rd.com. А именно, выделяющийся из луковиц этилен ускоряет процесс созревания. Под воздействием этилена картофель начинает прорастать и быстро становится несъедобным.

Картофель следует хранить в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Конечно, картофель не следует хранить в герметичном пакете или контейнере, поскольку влага, выделяющаяся из картофеля, создает отличную среду для роста плесени.

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