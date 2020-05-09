Сб, 9.05.2020
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ФОТО ⟩ На Сааремаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Rookatusega palkmaja Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

Отличный дом в отличном месте! Надеемся, что скоро пандемии придет конец, и Сааремаа вновь станет привлекательным местом для отдыха. В этом замечательном бревенчатом доме все продумано до мелочей, пишет Kodustiil.

Этот дом расположен на граничащем одной стороной с морским берегом участке площадью 18 899 квадратных метров и сложен из столетних сосновых бревен. 

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Дом под тростниковой крышей построен в 2008 году и состоит из гостиной, кухни спальни и душевой. На втором этаже находятся еще одна спальня и комната для отдыха. В доме целых две террасы.

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

На участке также расположены сарай и баня. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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