ФОТО ⟩ На Сааремаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Этот дом расположен на граничащем одной стороной с морским берегом участке площадью 18 899 квадратных метров и сложен из столетних сосновых бревен.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Дом под тростниковой крышей построен в 2008 году и состоит из гостиной, кухни спальни и душевой. На втором этаже находятся еще одна спальня и комната для отдыха. В доме целых две террасы.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE