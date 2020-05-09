ФОТО ⟩ На Сааремаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Отличный дом в отличном месте! Надеемся, что скоро пандемии придет конец, и Сааремаа вновь станет привлекательным местом для отдыха. В этом замечательном бревенчатом доме все продумано до мелочей, пишет Kodustiil.
Этот дом расположен на граничащем одной стороной с морским берегом участке площадью 18 899 квадратных метров и сложен из столетних сосновых бревен.
Дом под тростниковой крышей построен в 2008 году и состоит из гостиной, кухни спальни и душевой. На втором этаже находятся еще одна спальня и комната для отдыха. В доме целых две террасы.
На участке также расположены сарай и баня. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.