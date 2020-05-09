Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения премьер-министра Юри Ратаса

Принято 08.05.2020 № 83

На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях и исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики»:

1. Изменить распоряжение премьер-министра № 32 от 16 марта 2020 года «Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на передвижение после пересечения государственной границы» следующим образом:

1) сформулировать подпункт 6 2 пункта 3 распоряжения следующим образом: «62 ) лица, которые имеют законное основание для пребывания в Латвийской Республике или Литовской Республике и которые въезжают в Эстонию непосредственно из Латвийской Республики или Литовской Республики;»;

2) сформулировать пункт 3 1 следующим образом: «3 1 . Вводимое пунктом 1 ограничение не распространяется на следующих лиц, которые не имеют симптомов болезни и которым разрешен въезд из Финской Республики в Эстонию:

1) если целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных обязательств;

2) если лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении;

3) если лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни.».

3) дополнить распоряжение пунктом 3 2 и следующим образом: «3 2 . С 14 по 19 мая на судах, курсирующих между Финской Республикой и Эстонской Республикой, лицам, указанным в подпункте 8 пункта 3 и в пункте 3 1 распоряжения, будет проводиться добровольный тест на коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19.».

2. Подпункт 1 пункта 1 распоряжения вступает в силу 15 мая 2020 года и подпункты 2 и 3 пункта 1 распоряжения вступают в силу 14 мая 2020 года. В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничения на свободное передвижение и предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно. Административный штраф не является наказанием. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики. Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас