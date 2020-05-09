Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Правительства Республики № 77 от 13 марта 2020 года «Применение мер при особом положении»

Принято 07.05.2020 № 157

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», а также на основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях Правительство Республики принимает решение:

1. Изменить распоряжение Правительства Республики № 77 от 13 марта 2020 года «Применение мер при особом положении» следующим образом:

1) сформулировать второе предложение пункта 3 1 распоряжения следующим образом: «Разрешены тренировки на открытом воздухе команд лиги чемпионов в командных видах спорта и кандидатов во взрослую сборную Эстонии с учетом международного положения о проведении соревнований по виду спорта. В таком случае не применяются установленные в первом предложении данного пункта ограничения по максимальному размеру группы и ограничения, введенные пунктом 1 распоряжения премьер-министра № 45 от 24 марта 2020 года.»;

2) дополнить распоряжение пунктом 3 8 в следующей формулировке: «38 . Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на организацию таких публичных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, посетители которых находятся в автомобилях и без крайней необходимости не выходят из автомобилей во время проведения мероприятия, если выполнены следующие условия:

1) в одном автомобиле находится не более двух посетителей, за исключением членов семьи;

2) поставщик услуг обеспечивает, чтобы посетители соблюдали запрет на выход из автомобилей;

3) при организации парковки автомобилей поставщик услуг обеспечивает соблюдение достаточного расстояния между ними;

4) поставщик услуг обеспечивает соблюдение ограничений на свободное передвижение, введенных пунктом 1 распоряжения премьер-министра № 45 от 24 марта 2020 года.»;

3) дополнить пункт 5 1 распоряжения вторым предложением в следующей формулировке: «Надзор за выполнением требований, установленных в пункте 3 8 , осуществляет Департамент полиции и пограничной охраны.».

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Подпункт 1 пункта 1 распоряжения вступает в силу при подписании распоряжения, подпункты 2 и 3 пункта 1 распоряжения вступают в силу 15 мая 2020 года.

Настоящим распоряжением ослабляются меры, введенные для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса с целью пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничения на свободное передвижение и предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.