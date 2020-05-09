Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Правительства Республики

Принято 08.05.2020 № 158

На основании п. 1 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. Изменить распоряжение Правительства Республики № 78 от 15 марта 2020 года «Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения коронавируса, вызывающего болезнь СOVID-19» следующим образом:

1) сформулировать пункт 5 5 следующим образом:

«5 5 . Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, не имеющим симптомов болезни и имеющим гражданство Латвийской Республики или Литовской Республики, вид на жительство или право на проживание в Латвийской Республике или Литовской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Латвийской Республике или Литовской Республике.»;

2) дополнить распоряжение пунктом 5 6 в следующей формулировке:

«5 6 . Помимо установленного в пунктах 2–5 4 распоряжения, пересекать государственную границу с целью въезда из Финской Республики в Эстонскую Республику разрешено следующим лицам, не имеющим симптомов болезни:

1) если целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных обязательств;

2) если лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении;

3) если лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни».

2. Подпункт 1 пункта 1 распоряжения вступает в силу 15 мая 2020 года и подпункт 2 пункта 1 распоряжения вступает в силу 14 мая 2020 года.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп