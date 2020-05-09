Сб, 9.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман
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  • Почта США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию, единственную из стран ЕС

Почта США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию, единственную из стран ЕС

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ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Почтовая служба США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию из-за коронавируса. Эстония единственная из стран ЕС в списке из 111 стран, на которые распространяется ограничение, передает Rus.ERR.

"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки ля доставки в 111 стран", - говорится в сообщении службы, размещенном на сайте почты. В списке перечислены 111 стран, включая Эстонию, на которых распространяется ограничение.

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