Почта США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию, единственную из стран ЕС

"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки ля доставки в 111 стран", - говорится в сообщении службы, размещенном на сайте почты. В списке перечислены 111 стран, включая Эстонию, на которых распространяется ограничение.