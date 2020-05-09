Профессор математики о Covid-19: нет оснований считать, что все уже позади

Амбайнис отмечает, что число новых случаев Covid-19 колеблется изо дня в день, и причины этого могут быть разными.

"Причины могут быть такие: от раскрытия большой группы заболевших в один день и до того, что в рабочие дни анализы сдает больше людей, чем в выходные. Статистика такие случаи может выравнивать, усреднить число случаев заболевания, например, в разрезе недели", - указывает математик.

Он рассмотрел среднее число случаев в неделю, и в результате подсчетов вырисовались три этапа.

На первом этапе - с 25 по 30 марта - виден "экспоненциальный прирост, который удалось удержать при сравнительно низких числах, избежать сценария, схожего с Италией или Нью-Йорком".

Андрис Амбайнис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

"Многие из этих людей заразились за границей, и прирост новых случаев заболевания в Латвии в большей степени был обусловлен быстрорастущей возможностью заразиться во время пребывания за пределами Латвии", - полагает ученый.

На втором этапе - с 25-30 марта примерно до 10 апреля - "заболеваемость сократилась, но происходило это медленнее, чем рост". Подобная ситуация была и в Италии, указывает Амбайнис.

Начиная с 10 апреля Латвия пребывает в третьем этапе, когда "число новых случаев начинает колебаться, иногда растет, иногда сокращается. Может быть, в общем немного сокращается, может быть - нет. Цифры не особенно большие (около 10 новых случаев в день), но нет ощущения, что они существенно сокращаются", - пишет математик.

По его мнению, в "повседневной жизни чувствуется, что общество начинает расслабляться".

"Люди, которые не работают удаленно, говорят, что после 17 часов дорожное движение становится более интенсивным. Некоторые подумывают о "небольшом" мероприятии по случаю дня рождения ребенка. Слышны радостные заявления, что жизнь сейчас вернется в нормальное русло", - пишет Амбайнис.

"Но на самом деле ситуация очень хрупкая", - считает математик.

Распространение эпидемии показывает число R0 - среднее число людей, которых заражает один инфицированный.

"Если нет никаких ограничений, то с Covid-19 это число между 2,4 и 5,7. Если сократить контакты между людьми, то показатель R0 уменьшится", - говорит математик.

​О том, какое же это число в Латвии, нет публично доступной информации, продолжает Амбайнис. Он отмечает, что для вычисления R0 нужны эпидемиологические знания более высокого уровня, чем есть у него. Если судить по графику после 10 апреля, то R0 может быть около 1, именно поэтому ситуация столь хрупкая.

"R0 может вырасти потому, что какие-то ограничения отменены, и потому, что общество расслабляется и начинает меньше следить за всем", - указывает математик.

Как только RО становится больше единицы, болезнь начинает снова распространяться.

Даже R0 в размере 1,2 означает, что в месяц число новых случаев увеличивается в два раза.

Математик предлагает простой расчет, который показывает, что "если с момента заражения до того, как человек заразит другого, проходит шесть дней, значит - число зараженных за это время вырастает в 1,2 раза. В месяце 5*6=30 дней, и в это время число заболевших вырастает в 1,2*1,2*1,2*1,2*1,2=2,48 раза.

"Здесь важно то, что вирусу для того, чтобы стать опасным для общества, не нужно возвращаться к своей полной мощности распространения. Эпидемиологи полагают, что у обычного гриппа R0 около 1,3 - мы знаем, что грипп распространяется очень быстро", - рассуждает математик.

Амбайнис призывает людей серьезно воспринимать предупреждения, в том числе и осенью.

"Вычислительный здравый смысл мне подсказывает, что вирус, распространенность которого в течение месяца вырастает в 100-1000 раз, остановить непросто. Для этого может потребоваться существенно изменить наши привычки на продолжительное время", - сказал он.