Сб, 9.05.2020
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  • В Пярну в результате ДТП в больницу попал велосипедист: автомобиль скрылся

В Пярну в результате ДТП в больницу попал велосипедист: автомобиль скрылся

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

Полиция просит помощи в установлении обстоятельств произошедшего 9 мая в Пярну ДТП.

Сегодня, 9 мая в 12.40 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Пярну, на перекрестке улиц Яннсени и Вана-Сауга. По предварительным данным, велосипедист наехал на автомобиль, пострадав. Мужчину в возрасте 44-х лет доставили в больницу. Автомобиль же покинул место ДТП до приезда полиции и скорой помощи.

Полиция просит водителя, покинувшего место ДТП, и очевидцев связаться с пярнуским отделением, позвонив на номер 5099531 или написав на э-почту toomas.viltok@politsei.ee.

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