В Пярну в результате ДТП в больницу попал велосипедист: автомобиль скрылся

Сегодня, 9 мая в 12.40 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Пярну, на перекрестке улиц Яннсени и Вана-Сауга. По предварительным данным, велосипедист наехал на автомобиль, пострадав. Мужчину в возрасте 44-х лет доставили в больницу. Автомобиль же покинул место ДТП до приезда полиции и скорой помощи.