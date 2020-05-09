Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в штате Джорджия. Музыкант стоял у истоков рок-н-ролла, а сам называл себя архитектором жанра.

Затем он записал Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и другие, которые также стали хитами и впоследствии перепеты многими артистами, включая Элвиса Пресли. В 1986 году музыкант в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.