9 мая в Риге: полиция завела несколько административных дел

Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Симона Гравите. За какие конкретно нарушения людей привлекли к ответственности, Гравите уточнять не стала.

По ее словам, в окрестностях парка сравнительно много людей (по состоянию на 17 часов), ситуация спокойная, никаких происшествий. С учетом того, что в этом году нет организованного мероприятия, никто не ведет подсчет числа людей, пришедших возложить цветы, отметила Гравите.

Она напомнила, что согласно Кодексу административных нарушений, за нарушение ограничений режима чрезвычайной ситуации физическое лицо может быть штрафовано на сумму от 10 до 20000 евро, юридическое лицо - от 140 до 5000 евро.