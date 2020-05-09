Ученые: количество антител в крови у людей после COVID-19 сильно разнится

Ученые не уверены, почему иммунные систему людей так по-разному реагируют и от чего зависит количество антител в организме. Предполагается, что на это могут влиять количество частиц вируса, микробиом и физическое состояние организма.

Также непонятно, будут ли антитела защищать человека от повторного заражения коронавирусом в течение длительного периода времени. В исследовании было выяснено, что B-клетки и T-клетки реагируют и пытаются защитить организм от COVID-19. Результаты исследования можно использовать в дальнейших научных исследованиях, в том числе для создания вакцины.

В исследовании осмотрели здоровье 14 пациентов с коронавирусом, восемь из которых только выписали из больницы, еще шестеро были выписали двумя неделями ранее. У пациентов взяли кровь на анализ, чтобы изучить наличие антител, то есть количество иммуноглобулинов M и G.