Ученые: количество антител в крови у людей после COVID-19 сильно разнится

Ученые выяснили, что в крови у большинства выздоровевших от COVID-19 пациентов можно найти совершенно разное количество антител и T-клеток, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе, пишет Neuroscience News.
Ученые не уверены, почему иммунные систему людей так по-разному реагируют и от чего зависит количество антител в организме. Предполагается, что на это могут влиять количество частиц вируса, микробиом и физическое состояние организма.
Также непонятно, будут ли антитела защищать человека от повторного заражения коронавирусом в течение длительного периода времени. В исследовании было выяснено, что B-клетки и T-клетки реагируют и пытаются защитить организм от COVID-19. Результаты исследования можно использовать в дальнейших научных исследованиях, в том числе для создания вакцины.
В исследовании осмотрели здоровье 14 пациентов с коронавирусом, восемь из которых только выписали из больницы, еще шестеро были выписали двумя неделями ранее. У пациентов взяли кровь на анализ, чтобы изучить наличие антител, то есть количество иммуноглобулинов M и G.
У пациентов, которые были выписаны две недели назад, в крови было больше антител. По словам ученых, результаты этих исследований подтверждают возникновение антител, а также то, что организм сохраняет защитные свойства в течение двух недель.