Сб, 9.05.2020
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В московской больнице, где лечили пациентов с COVID-19, произошел пожар: погиб человек

Пожарные, Москва, Россия. Фото иллюстративное.

ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Сегодня, 9 мая в больнице имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар. Пожар был ликвидирован в 21:03.

"Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от COVID-19 или нет", – сказал источник. "В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями", – добавил он.

По данным источника, в корпусе проходили лечение не только пациенты с COVID-19.

Огонь возник из-за возгорания личных вещей на первом этаже урологического корпуса, где лечатся зараженные новым коронавирусом. Всего в здании шесть этажей. Людей эвакуировали из больницы.

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