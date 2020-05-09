В московской больнице, где лечили пациентов с COVID-19, произошел пожар: погиб человек

Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Сегодня, 9 мая в больнице имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар. Пожар был ликвидирован в 21:03.
"Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от COVID-19 или нет", – сказал источник. "В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями", – добавил он.
По данным источника, в корпусе проходили лечение не только пациенты с COVID-19.
Огонь возник из-за возгорания личных вещей на первом этаже урологического корпуса, где лечатся зараженные новым коронавирусом. Всего в здании шесть этажей. Людей эвакуировали из больницы.