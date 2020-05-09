Европа может открыть внешние границы 15 июня

В тексте отмечено, что «сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в Евросоюз». Открыть границы для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС, уточняется в сообщении.