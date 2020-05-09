Сб, 9.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Европа может открыть внешние границы 15 июня

Флаг ЕС. Фото иллюстративное.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Европа может открыть внешние границы 15 июня. Об этом сообщили в Еврокомиссии — рекомендации содержатся в размещенном на официальном сайте сообщении.

В тексте отмечено, что «сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в Евросоюз». Открыть границы для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС, уточняется в сообщении.

Некоторые страны ЕС уже начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на количество зараженных. Например, с 15 мая планируют «открыться» страны Балтии.

В мире зараженных коронавирусом уже более 4 млн человек, умерли свыше 277 тыс.

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