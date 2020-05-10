Вс, 10.05.2020
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В Эстонии отмечают День матери

Ребенок поздравляет мать. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 10 мая, в Эстонии будут вывешены государственные флаги в честь Дня матери.

День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США.

В Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Редакция Rus.Postimees поздравляет всех матерей с этим замечательным днем!

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

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