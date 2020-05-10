Более 20 пьяных водителей, пять ДТП, среди пострадавших дети: как прошло 9 мая на дорогах Эстонии

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 26 нетрезвых водителей. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в субботу, 9 мая, произошло пять ДТП с пострадавшими. В 09.37 в Нарве на улице Садама-теэ 64-летняя женщина потеряла управление над велосипедом и упала. Она была доставлена в Нарвскую больницу.

В 12.40 в Пярну на перекрестке Яннсени и Вана-Сауга 44-летний велосипедист в состоянии алкогольного опьянения наехал на автомобиль, который после этого покинул место происшествия. Велосипедист был доставлен в Пярнускую больницу.

В 15.03 в Таллинне возле дома на улице Эхитаяте-теэ, 150C на велосипедно-пешеходной дорожке 13-летний мальчик потерял управление над велосипедом и упал. Он был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 15.26 в Тартумаа в волости Тарту на 158-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 41-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia пошел на обгон впереди ехавшей машины и через мгновение заметил сзади приближающийся и уже идущий на обгон автомобиль Lexus IS250, за рулем которого был 29-летний мужчина. Водитель Lexus при возникновении предполагаемой опасности свернул налево, потерял управление над машиной и выехал с дороги, где автомобиль перевернулся через крышу. С места происшествия в Клинику Тартуского университета доставили водителя и пассажиров Lexus — 30-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика.