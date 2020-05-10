В многоквартирном доме устроили вечеринку: подростки гуляли всю ночь, владелец квартиры карабкался по балконам пятого этажа

В пятницу, 8 мая, поздно вечером начавшийся в многоквартирном доме в Раквере на улице Вески праздник был прекращен полицией вчера днем. На гулянке находились также пьяные несовершеннолетние, пишет Virumaa Teataja.
В субботу, 9 мая, около 13.45 в полицию сообщили об ушедшей из дома несовершеннолетней девочке, которая могла вместе со знакомыми находиться в квартире на улице Вески.
Полиция проверила адрес, где находились двое совершеннолетних и шестеро несовершеннолетних, трое из которых употребляли алкоголь.
Житель дома на улице Вески рассказал, что вечеринка, проходившая в условиях чрезвычайного положения, уже ночью была настолько оживленной и шумной, что из-за шума невозможно было спать. Вечеринка проходила как в квартире, так и на улице — молодые люди развлекали себя тем, что выкидывала с балкона вещи.
Сначала прибывшим на место полицейским дверь не открыли, но к тому времени вечеринка набрала уже такие обороты, что владелец квартиры на пятом этаже перелез с одного балкона на другой.
В 15.30 стражи правопорядка покинули многоквартирный дом на полицейской машине и автобусе.
Полицейские оповестили о случившемся родителей, молодых людей передали родителям и опекунам.
Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Айнар Рейнманн сказал, что в подобных случаях, когда они обнаруживают употреблявших алкоголь несовершеннолетних, при возможности они доставляют молодых людей домой и передают родителям.
«Объясняем опасность употребления алкоголя и надеемся, что родители также расскажут своим детям, почему следует отказаться от употребления алкоголя», - сказал Рейнманн.
По словам полицейского, они понимают, что люди устали от ограничений чрезвычайного положения и хотят встречаться с друзьями и проводить вместе время.
«Но все-таки сейчас еще неподходящее время для сборов больших компаний, как на улице в общественных местах, так и в помещениях. Вирус в больших компаниях распространяется быстрее и может стать причиной новых случаев заболевания», - сказал Рейнманн.