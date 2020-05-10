Вс, 10.05.2020
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  • В многоквартирном доме устроили вечеринку: подростки гуляли всю ночь, владелец квартиры карабкался по балконам пятого этажа

В многоквартирном доме устроили вечеринку: подростки гуляли всю ночь, владелец квартиры карабкался по балконам пятого этажа

Молодые люди развлекали себя тем, что выбрасывали вещи с балкона.

ФОТО: Erakogu

В пятницу, 8 мая, поздно вечером начавшийся в многоквартирном доме в Раквере на улице Вески праздник был прекращен полицией вчера днем. На гулянке находились также пьяные несовершеннолетние, пишет Virumaa Teataja.

В субботу, 9 мая, около 13.45 в полицию сообщили об ушедшей из дома несовершеннолетней девочке, которая могла вместе со знакомыми находиться в квартире на улице Вески.

Полиция проверила адрес, где находились двое совершеннолетних и шестеро несовершеннолетних, трое из которых употребляли алкоголь.

Житель дома на улице Вески рассказал, что вечеринка, проходившая в условиях чрезвычайного положения, уже ночью была настолько оживленной и шумной, что из-за шума невозможно было спать. Вечеринка проходила как в квартире, так и на улице — молодые люди развлекали себя тем, что выкидывала с балкона вещи.

Сначала прибывшим на место полицейским дверь не открыли, но к тому времени вечеринка набрала уже такие обороты, что владелец квартиры на пятом этаже перелез с одного балкона на другой.

В 15.30 стражи правопорядка покинули многоквартирный дом на полицейской машине и автобусе.

Полицейские оповестили о случившемся родителей, молодых людей передали родителям и опекунам.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Айнар Рейнманн сказал, что в подобных случаях, когда они обнаруживают употреблявших алкоголь несовершеннолетних, при возможности они доставляют молодых людей домой и передают родителям.

«Объясняем опасность употребления алкоголя и надеемся, что родители также расскажут своим детям, почему следует отказаться от употребления алкоголя», - сказал Рейнманн.

По словам полицейского, они понимают, что люди устали от ограничений чрезвычайного положения и хотят встречаться с друзьями и проводить вместе время.

«Но все-таки сейчас еще неподходящее время для сборов больших компаний, как на улице в общественных местах, так и в помещениях. Вирус в больших компаниях распространяется быстрее и может стать причиной новых случаев заболевания», - сказал Рейнманн.

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