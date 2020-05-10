В Финляндии выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Финляндии зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Всего на данный момент в стране насчитывается 5 880 инфицированных COVID-19. Госпитализировано 116 человек, из них 45 находятся в реанимации.

Смертельных случаев на сегодняшний день зарегистрировано 265.

Абсолютное большинство скончавшихся были старше 70 лет

Ведомство THL обновило информацию о скончавшихся от коронавируса финнах.

90% умерших были старше 70 лет. У 96% было одно или несколько хронических заболеваний, чаще всего ими становились болезни сердца или диабет.