Не забываем о правилах! Цветочные киоски на улице Виру будут под наблюдением МуПо

«Вчерашний день показал, что в связи с хорошей весенней погодой и смягчением чрезвычайного положения люди стали забывать о действующем до сих пор требовании соблюдать дистанцию, - сказал сотрудник МуПо Аллан Тейстре. - Наши патрули вынуждены были вчера несколько раз беседовать с собирающимися на Мусимяги и употреблявшими алкоголь молодыми людьми, также приходилось напоминать рьяным покупателям цветов о требовании держать дистанцию. Без соблюдения необходимых правил безопасности вы можете своей любимой матери вместе с цветами принести вирус. Поэтому давайте будем осторожны и подумаем в первую очередь о пожилых, по-прежнему находящихся в группе риска близких. В нынешней ситуации и даже самый простой звонок по телефону — прекрасный подарок в День матери».