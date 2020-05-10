Не забываем о правилах! Цветочные киоски на улице Виру будут под наблюдением МуПо

Сегодня, в День матери, сотрудники МуПо будут следить за движением возле цветочных киосков на улице Виру.
В связи с Днем матери ожидается значительный рост количества покупателей цветов, тем более, цветочные магазины в торговых центрах еще закрыты.
«Вчерашний день показал, что в связи с хорошей весенней погодой и смягчением чрезвычайного положения люди стали забывать о действующем до сих пор требовании соблюдать дистанцию, - сказал сотрудник МуПо Аллан Тейстре. - Наши патрули вынуждены были вчера несколько раз беседовать с собирающимися на Мусимяги и употреблявшими алкоголь молодыми людьми, также приходилось напоминать рьяным покупателям цветов о требовании держать дистанцию. Без соблюдения необходимых правил безопасности вы можете своей любимой матери вместе с цветами принести вирус. Поэтому давайте будем осторожны и подумаем в первую очередь о пожилых, по-прежнему находящихся в группе риска близких. В нынешней ситуации и даже самый простой звонок по телефону — прекрасный подарок в День матери».
МуПо будет следить за ситуацией на улице Виру и сегодня, при необходимости будет заниматься организацией парковки покупателей цветов.
«Желаем всем матерям прекрасного и безопасного Дня матери», - поздравила МуПо.