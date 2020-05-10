В Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек

По данным Регистра народонаселения три положительных результата теста добавилось в Ида-Вирумаа, по одному в Харьюмаа и Пярнумаа. В отношении одного положительного теста данные в регистре отсутствуют.

По состоянию на утро 10 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 51 пациент, из которых пять человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 276 человек, закончено 285 случаев болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1224 человека. Из них истории болезни 750 человек закончены (61,3%), у 474 человек (38,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В Эстонии в общей сложности сделано 63 тысячи тестов, из них 1739, т.е. 2,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Информация, связанная с чрезвычайным положением

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса, которое было введено 12 марта, действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 11 мая в торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.

Если до сих пор в торговых центрах могли быть открыты только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то со следующей недели при соблюдении в торговых центра гигиенических требований, могут открыться также и другие магазины и пункты обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, а также парикмахерские и салоны красоты.

В заведениях общепита, где до этого осуществлялась только продажа еды навынос, с 11 мая можно также предлагать еду на месте. В заведениях общепита нужно соблюдать правило 2+2 и расположить столы так, чтобы расстояние между ними было 2 метра, и чтобы за столом могли сидеть максимально два человека (за искл. семей). Рекомендуется, чтобы в заведениях общепита было организовано обслуживание только за столом, для того чтобы сократить контакты клиентов с различными работниками обслуживания и посетителями.