Видео ⟩ Военные Эфиопии сбили самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом, приняв его за угрозу

Крушение произошло 4 мая на юге Сомали в районе, который находится в зоне ответственности Эфиопии. Погибли, по разным данным, от пяти до семи человек. В письме командующего сектором III миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (Amisom) говорится, что самолет приближался к расположению эфиопских войск и не следовал установленному протоколу полета, связи с ним не было, пишет Newsru.