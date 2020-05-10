Фото и видео ⟩ Тяжелое утро: в Эстонии дотла сгорели сразу два автомобиля

Сегодня в 8.53 в Спасательный центр поступило сообщение, что в волости Ляэнеранна в деревне Ханила горит автомобиль.

«Владелец вышел из машины и был на безопасном расстоянии», - сказала Postimees руководитель по коммуникациям Спасательного центра Марис Мооритс. На место событий отправились несколько экипажей спасателей, которые потушили пожар. «Автомобиль уничтожен на 100 процентов. Причины не знаю. Никто не пострадал», - уточнила Мооритс.

Также ночью горела машина в Ляэне-Вирумаа. Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила Rus.Postimees, что сообщение о горящем в Раквере автомобиле поступило в 3.22 ночи 10 мая. Детали происшествия выясняются.