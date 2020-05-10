Торговые центры: не у всех магазинов есть силы, чтобы снова открыться

«К настоящему времени у меня был один звонок, когда владелец магазина серьезно сомневался, сможет ли он в понедельник открыть магазин в полном объеме», - сказал глава T1 Mall of Tallinn Аллан Реммелькоор, не захотев при этом называть конкретный бизнес. По его словам, многие операторы за полтора месяца произвели сокращения, потеряли оборот и пережили другие неудобства, поэтому их необходимо понять и дать время для перезапуска.

Хотя Реммелькоор уверен, что большинство магазинов и поставщиков услуг в T1 продолжат работу, следует учитывать, что «не все крупные сети магазинов готовы открыться за один день». Это может означать, что если человек в понедельник утром пойдет покупать обувь или джинсы в свой любимый магазин, тот может все еще оказаться закрыт.

«Следует понимать, что хотя чрезвычайное положение формально закончится, по сути оно будет продолжаться. Предприятиям тяжело, поэтому мы даем им время, чтобы они могли снова запустить работу, чтобы товар был в наличии и так далее», - сказал глава предприятия

Уходов не избежать

По словам Реммелькоора, тех, кто сказал, что они уйдут из Т1 насовсем, набирается около десятка. "Один из таких примеров - туристическое агентство TEZ Tour, которое как компания сферы туризма сильно пострадало от кризиса, - пояснил он. - В то же время уже ведутся переговоры с новыми потенциальными операторами, которые могут заменить уходящих".

Глава Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Маароос сказал, что большинство их арендаторов откроют двери в понедельник в обычное время. Есть также небольшое количество тех, кто решил сократить свои часы работы. «Поскольку соответствующая информация будет обновляться в течение выходных, мы просим клиентов проверить часы работы на нашем веб-сайте, который будет обновлен не позднее понедельника», - предложил Маароос.

Правда, есть и арендаторы, которые, скорее всего, переедут из центра. «К сожалению, по состоянию на сегодняшний день эти имена нельзя назвать с уверенностью. Обычно это небольшие коммерческие помещения или помещения общественного питания. Среди них нет крупных и известных игроков", - подтвердил Маароос.

Словно второй день рождения

Как поживает крупнейший в Эстонии центр Ülemiste? «Такого, чтобы какой-то магазин сказал: у нас есть столько запаса, а дальше мы уходим - не было", - ответил Гвидо Пярнитс, глава центра.

«Сегодня кажется, что магазины готовятся к открытию. Вот почему мы спокойны», - сказал он, добавив, что окончательная права будет известна на новой неделе.

В то же время, по его словам, есть и те магазины, которые не смогут открыться в полном объеме сразу в понедельник. «Я знаю, что один магазин откроется через неделю, потому что из-за сложной логистической ситуации доставка его товаров была задержана», - привел пример Пярнитс, отметив, что у каждого арендатора своя история: у кого проблемы с поставками, у кого нет сотрудников, у кого не хватает информации.

Он добавил, что они не устанавливают строгую повестку дня для магазинов. Поэтому покупатель должен учитывать, что некоторые магазины открываются позже, чем другие, например, в 11 часов утра, или закрываются раньше, например, в 7 часов вечера. «Мы не будем следить за этим, как полиция, или санкционировать кого-либо и заносить в черный список», - пообещал Пярнитс.

В целом, бизнес-менеджер с многолетним опытом считает, что в каком-то смысле было бы и неплохо, чтобы торговые центры включались в работу постепенно, так как это предотвратило бы большие собрания и снизило риск заражения.

Однако Пярнитс с нетерпением ждет 11 мая. "Это немного похоже на день рождения. Вы знаете, что он на подходе, и от этого хорошее настроение, - подытожил он.