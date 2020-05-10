Сравнение цен: в Таллинне подешевел бензин

Самыми дорогими бензин и дизельное топливо были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 4,2% до 1,149 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась - 0,999 евро за литр.

В Риге цена бензина 95-й марки не изменилась - 0,984 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 8,8% до 0,984 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 3,1% до 0,933 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 2,6% до 0,823 евро за литр.