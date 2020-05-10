Tupla, Tutti Frutti и Red Bull: как коронакризис ударил по эстонским оптовикам

Tridens - крупная оптовая компания, работающая в трех странах Балтии, которая в основном импортирует спиртные напитки. Кроме того, в портфель компании входят конфеты, жевательная резинка и пастилки, а также ряд потребительских товаров и никотиновые подушечки.

Янно Херт, который руководит компанией в течение многих лет, сказал, что для оптовика эстонский рынок состоит в основном из трех компонентов: продажи в портовую зону, продажи в horeca (отели, рестораны и кафе) и продажи в розничных магазинах внутри страны. «Первые два направления - полностью на нуле, движения нет», - признался бизнесмен.

Поставки в розничные магазины остались, но они значительно упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кондитерские и другие импульсные продукты пострадали больше всего, как упоминалось выше. По словам Херта, за этим стоит натиск электронной коммерции. «Если люди меньше посещают магазины физически, импульсные покупки на кассе автоматически уменьшаются», - объяснил он.

Алкоголь пьют дома

Херт еще не замечал, чтобы эстонцы стали более неуверенными в потреблении и сильно экономили, но не исключает, что это может произойти осенью, когда в Эстонии может оказаться свыше 100 000 безработных. «Это серьезно повлияет на доверие потребителей», - сказал он.

Что касается другого конца цепочки продаж, то есть того, cмогут ли оптовые торговцы закупать товары из-за границы, здесь, по словам Херта, проблем нет. "Абсолютно нет. Товар прибывает вовремя", -похвалил он.

Поэтому оптовик не считает, что в ближайшее время цены на некоторые товары в наших магазинах могут стать безумно высокими. Однако колебания, безусловно, могут происходить, потому что, по его словам, Эстония является страной с чрезвычайно сильным ценовым давлением.

Как импортер алкоголя Херт знает, что объемы продаж резко упали в последние годы. Дальнейшее развитие зависит от того, когда и когда будут открыты бары и ночные клубы. "В то же время, 90 процентов алкоголя, приобретенного в Эстонии, все еще потребляется дома. По-видимому, в ближайшее время эта тенденция будет углубляться", - предположил он.

Мелких скупят на корню

По его словам, особенно интересной темой станет то, что станет дальше с оптовым рынком. Херт уверен, что в ближайшем будущем произойдет ряд слияний и поглощений. «Я абсолютно уверен в этом. Наступит период, когда места на рынке будут переиграны», - полагает он.

На вопрос, кто купит Tridens или владеющую им фирму Kaupmees, которая является одним из крупнейших оптовиков в Эстонии, Херт ответил немногословно. «Кризиса длится пока недолго, но мы обязательно будем держать глаза и уши открытыми».

Основная причина всей суеты заключается в том, что весь балтийский рынок движется в направлении консолидации. Быть мелким оптовиком, ориентируясь только на эстонский рынок, становится все труднее. "Крупные фирмы хотят расти еще больше. Те, кто не очень хорошо держится в масштабах всей Прибалтики, будут захвачены. Глобальные производители ищут партнеров, которые покрывают всю Прибалтику. Вести сотрудничество хотят с большими», - пояснил Херт.