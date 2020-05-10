Вс, 10.05.2020
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Матерью года стала работница Северо-Эстонской региональной больницы

Матерью года стала Катре Зирель

ФОТО: Kuvatõmmis

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Эстонского союза женщин Майлис Альт объявили в передаче "Утро с Ану" на канале ETV обладательницу титула "Мать года".

Титул "Мать года" получила заведующая сестринским делом клиники анестезиологии Северо-Эстонской региональной больницы Катре Зирель, пишет rus.err.ee.

"Кандидатов было много. В этом году было особенно трудно выбрать, так как все представленные характеристики были замечательными", – сказала Альт.

По ее словам, в характеристике Зирель были отмечены важные для Союза женщин ценности – эмпатия, заботливость и умение считаться с другими.

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