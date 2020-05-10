Новый тренд: в Эстонии алименты стали требовать с бабушек и дедушек

Юристы HUGO.legal (в прошлом - Eesti Õigusbüroo) в течение одного календарного месяца помогают в среднем 1900 человек, из которых около 600 нуждаются в помощи по семейному праву. В частности, им требуется помощь адвоката для получения алиментов.

По словам юриста компании Ангелы Юргенсон, подача иска против бабушки и дедушки является эффективным и мотивирующим инструментом в качестве напоминания родителю о выполнении обязательства по содержанию.

«Предъявление бабушкам и дедушкам алиментных требований стали в последнее время растущей тенденцией и хорошо работают на практике, потому что бабушки и дедушки, в свою очередь, начинают оказывать давление на своих детей, чтобы те выполняли требование по уплате алиментов - бабушка и дедушка обычно связываются с ребенком-нарушителем сразу после получения заявления, и зачастую внутри семьи удается найти быстрое решение», - сказала Юргенсон.

Она добавила, что в последнее время на ее столе было несколько примеров, когда родитель бежал из Эстонии или на его текущий счет не поступают деньги, и в такой ситуации ребенок в конечном итоге получает алименты от бабушки и дедушки, которые впоследствии имеют право востребовать с ребенка обратно уплаченные алименты.