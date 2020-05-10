Безопасно ли этим летом купаться? Отвечает инфекционист

Вопрос: Насколько безопасно ехать на велосипеде за другим велосипедистом, который, возможно, выдыхает вирус? А что, если его обогнать, или встретиться с ним на светофоре?

Ответ: Риск заразиться Covid-19 минимален. Чтобы заразиться, контакт должен быть более тесным и продолжительным. Считается, что это приблизительно 15 минут.

"Если велосипедисты останавливаются и страстно беседуют, кашляя друг на друга, то, конечно, риск выше. Но так просто - я не считаю, что ехать на велосипеде - опасно.

Я думаю, риск минимален. Хотя, конечно, какие-то частицы могут распространяться по воздуху", - добавил Уга Думпис.

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Вопрос: Дети все чаще выходят гулять - растет возможность принести домой вирус на обуви. Имеет ли смысл постелить у входной двери коврик, пропитанный дезинфицирующим средством? Надо ли дезинфицировать подошву обуви, приходя домой?

Ответ: Дезинфицировать обувь нет необходимости. Однако важно, каждый раз приходя домой, снимать обувь, ставить ее на входе и сразу мыть руки. На поверхностях, особенно во внешней среде, вирус долго не живет, но все же дома необходимо регулярно проводить мокрую уборку, добавляя дезинфицирующее средство.

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Вопрос: Что делать, если пляжи будут переполнены?

Ответ: На пляжах необходимо соблюдать дистанцию. Безопаснее купаться в море, реке или озере, нежели в бассейне или СПА.

"Нет дословных доказательств, что вирус переносится по воде, но есть вирусы, которые делают это. В море, озере, на пляже необходимо соблюдать дистанцию.

Я не вижу, что концепцию два метра можно было бы отменять. Купание, я думаю, в море и озере - безопасно, а в бассейнах - под вопросом.