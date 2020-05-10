Безопасно ли этим летом купаться? Отвечает инфекционист

Скоро лето - как правильно вести себя на пляже? Надо ли дезинфицировать подошву обуви, приходя домой? Безопасно ли кататься на велосипеде? Латвийское телевидение регулярно обобщает ответы главного инфекциониста Минздрава Латвии Уги Думписа на бытовые вопросы людей касательно Covid-19, пишет Rus.TVNET.
Вопрос: Насколько безопасно ехать на велосипеде за другим велосипедистом, который, возможно, выдыхает вирус? А что, если его обогнать, или встретиться с ним на светофоре?
Ответ: Риск заразиться Covid-19 минимален. Чтобы заразиться, контакт должен быть более тесным и продолжительным. Считается, что это приблизительно 15 минут.
"Если велосипедисты останавливаются и страстно беседуют, кашляя друг на друга, то, конечно, риск выше. Но так просто - я не считаю, что ехать на велосипеде - опасно.
Я думаю, риск минимален. Хотя, конечно, какие-то частицы могут распространяться по воздуху", - добавил Уга Думпис.
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Вопрос: Дети все чаще выходят гулять - растет возможность принести домой вирус на обуви. Имеет ли смысл постелить у входной двери коврик, пропитанный дезинфицирующим средством? Надо ли дезинфицировать подошву обуви, приходя домой?
Ответ: Дезинфицировать обувь нет необходимости. Однако важно, каждый раз приходя домой, снимать обувь, ставить ее на входе и сразу мыть руки. На поверхностях, особенно во внешней среде, вирус долго не живет, но все же дома необходимо регулярно проводить мокрую уборку, добавляя дезинфицирующее средство.
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Вопрос: Что делать, если пляжи будут переполнены?
Ответ: На пляжах необходимо соблюдать дистанцию. Безопаснее купаться в море, реке или озере, нежели в бассейне или СПА.
"Нет дословных доказательств, что вирус переносится по воде, но есть вирусы, которые делают это. В море, озере, на пляже необходимо соблюдать дистанцию.
Я не вижу, что концепцию два метра можно было бы отменять. Купание, я думаю, в море и озере - безопасно, а в бассейнах - под вопросом.
Я не могу сказать, что это очень опасно, но важно соблюдать правила. Беспокойство вызывают поверхности, их дезинфекция, а не сама вода", - добавил Думпис.