Снижение цен, общественное здоровье, продуманное развитие: в Maxima рассказали о стратегии после эпидемии

Приспосабливая стратегию своей деятельности к новым обстоятельствам, торговая сеть Maxima в Латвии выдвигает три важнейших приоритета на следующие 12 месяцев: 1) значительное снижение цен на высококачественные продукты; 2) общественное здоровье и устойчивость; 3) продуманное развитие и расширение сети магазинов. В целом на эти приоритеты планируются инвестиции в размере 50 млн евро.

"Мы осознаем, что влияние вызванного пандемией кризиса на экономику и общество в целом будет очень значительным, поэтому мы приспособили к новым обстоятельствам стратегию развития Maxima Latvija, фокусом которой является поддержка человека. Мы осознаем, что нам, ведущему розничному торговцу, нужно делать все, чтобы жители Латвии могли обеспечивать себе все повседневно необходимое по низким ценам на высококачественные продукты, заботясь тем самым о сбалансированном питании и направляя накопленные средства в те сферы, в которых сэкономить нельзя, например, оплата счетов или медицинские расходы", – рассказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Снижение цен

С учетом экономических обстоятельств и вызванного вирусом кризиса все больше жителей (68% респондентов) обращают больше внимания на свои расходы и сокращение трат, поэтому предприятие продолжает начатую программу долгосрочного снижения цен и в течение года снизит цены вплоть до 40% на несколько тысяч свежих продуктов питания и товары первой необходимости, планируя для этой цели инвестиции в размере 7,2 млн евро.

Общественное здоровье и устойчивость

Maxima Latvja продолжит активное сотрудничество с ответственными государственными органами, заботясь о здоровье общества, обеспечивая строгие превентивные и контрольные меры для ограничения распространения COVID-19. Поддерживая жителей Латвии и особенно малозащищенные группы, Maxima Latvija продолжит активно поддерживать восстановление здоровья и реабилитацию детей и молодежи, молодежные спортивные организации, инициативы местных сообществ, меры поддержки негосударственных организаций и культурные инициативы.

Продуманные инвестиции в удобство людей

Строительство новых магазинов и обновление действующих позволит не только сделать более удобным процесс покупок с одновременным обеспечением социального дистанцирования, но также создаст новые рабочие места и окажет поддержку ряду отраслей, например, строительству и местным производителям. В этом году планируется открыть 12 новых и реконструировать 7 действующих магазинов в Риге и регионах, общие запланированные инвестиции в развитие предприятия составят 34 млн евро. Это включает в себя и инвестиции в новые технологии и цифровые решения для удобства покупателей и работников, например, кассы самообслуживания, цифровые ценники, а также расширение деятельности интернет-магазина продуктов питания barbora.lv в Риге и регионах.

2019 – год стабильного развития и инвестиций