Снижение цен, общественное здоровье, продуманное развитие: в Maxima рассказали о стратегии после эпидемии

Кризис COVID-19 во всем мире привел к неизбежным изменениям в повседневной жизни людей и во многих отраслях деятельности, в том числе в розничной торговле, заставляя предприятия пересматривать свои планы и намерения, пишет Mixnews.lv.
Приспосабливая стратегию своей деятельности к новым обстоятельствам, торговая сеть Maxima в Латвии выдвигает три важнейших приоритета на следующие 12 месяцев: 1) значительное снижение цен на высококачественные продукты; 2) общественное здоровье и устойчивость; 3) продуманное развитие и расширение сети магазинов. В целом на эти приоритеты планируются инвестиции в размере 50 млн евро.
"Мы осознаем, что влияние вызванного пандемией кризиса на экономику и общество в целом будет очень значительным, поэтому мы приспособили к новым обстоятельствам стратегию развития Maxima Latvija, фокусом которой является поддержка человека. Мы осознаем, что нам, ведущему розничному торговцу, нужно делать все, чтобы жители Латвии могли обеспечивать себе все повседневно необходимое по низким ценам на высококачественные продукты, заботясь тем самым о сбалансированном питании и направляя накопленные средства в те сферы, в которых сэкономить нельзя, например, оплата счетов или медицинские расходы", – рассказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Снижение цен
С учетом экономических обстоятельств и вызванного вирусом кризиса все больше жителей (68% респондентов) обращают больше внимания на свои расходы и сокращение трат, поэтому предприятие продолжает начатую программу долгосрочного снижения цен и в течение года снизит цены вплоть до 40% на несколько тысяч свежих продуктов питания и товары первой необходимости, планируя для этой цели инвестиции в размере 7,2 млн евро.
Общественное здоровье и устойчивость
Maxima Latvja продолжит активное сотрудничество с ответственными государственными органами, заботясь о здоровье общества, обеспечивая строгие превентивные и контрольные меры для ограничения распространения COVID-19. Поддерживая жителей Латвии и особенно малозащищенные группы, Maxima Latvija продолжит активно поддерживать восстановление здоровья и реабилитацию детей и молодежи, молодежные спортивные организации, инициативы местных сообществ, меры поддержки негосударственных организаций и культурные инициативы.
Продуманные инвестиции в удобство людей
Строительство новых магазинов и обновление действующих позволит не только сделать более удобным процесс покупок с одновременным обеспечением социального дистанцирования, но также создаст новые рабочие места и окажет поддержку ряду отраслей, например, строительству и местным производителям. В этом году планируется открыть 12 новых и реконструировать 7 действующих магазинов в Риге и регионах, общие запланированные инвестиции в развитие предприятия составят 34 млн евро. Это включает в себя и инвестиции в новые технологии и цифровые решения для удобства покупателей и работников, например, кассы самообслуживания, цифровые ценники, а также расширение деятельности интернет-магазина продуктов питания barbora.lv в Риге и регионах.
2019 – год стабильного развития и инвестиций
Реализуя выдвинутые приоритеты, которые предусматривали инвестиции в развитие предприятия, отличный опыт клиентов и работников, а также удобства и снижение цен, в 2019 году Maxima Latvija работала с оборотом 836,7 млн евро, что на 7,7% больше, чем в 2018 году. В прошлом году общие инвестиции в развитие предприятия, корзину бонусов для работников и в поддержку общественно важных инициатив составили 49,5 млн евро, а начисленные с деятельности предприятия налоги выросли до 110 млн евро, из которых 22,7 млн евро направлены на выплаты социального налога в государственный бюджет. Предприятие в 2019 году заработало 27,5 млн евро, что позволило продолжить снижение цен, продуманное развитие ради удобств покупателей и работников, а также увеличение зарплат работников и значительные инвестиции в корзину дополнительных бонусов для работников и в 2020 году. В целом в этом году планируются инвестиции в размере 50 млн евро.