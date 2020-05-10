Галерея: десятки верующих пришли в таллиннские церкви на богослужение

Postimees отправился на службы в Домский собор и церковь Каарли. На службы в каждой собралось 30-40 человек. У дверей всех входящих просили продезинфицировать руки и давали указания по соблюдению дистанции.

Если в Домском соборе каждый второй ряд скамей был закрыт, в церкви Каарли были отмечены места, куда можно сесть и при этом соблюдать дистанцию.