Вс, 10.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Галерея: десятки верующих пришли в таллиннские церкви на богослужение
1

Галерея: десятки верующих пришли в таллиннские церкви на богослужение

С 10 мая с соблюдением правила 2+2 открылись двери храмов и вновь разрешено проводить богослужения и религиозные ритуалы.

Postimees отправился на службы в Домский собор и церковь Каарли. На службы в каждой собралось 30-40 человек. У дверей всех входящих просили продезинфицировать руки и давали указания по соблюдению дистанции.

Если в Домском соборе каждый второй ряд скамей был закрыт, в церкви Каарли были отмечены места, куда можно сесть и при этом соблюдать дистанцию.

Церкви по-прежнему ведут прямые трансляции служб.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ