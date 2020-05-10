Мамы на карантине: четыре откровенные истории из Европы

Екатерина Высотина, 40 лет, с 2009 года живет во Франции - в Париже

Во Франции накануне того, как был объявлен карантин, нам сообщили о том, что закрывают школы. Мой работодатель сразу разрешил работать дистанционно. Я быстро забронировала дом в Нормандии - в прибрежном городке Кабур, куда мы обычно ездим каждое лето с семьей. Первое время был просто кошмар! Было непонятно, при каких условиях человек может выходить из дома. Нам не очень повезло, так как мэр городка очень боялся наплыва парижан. На весь малюсенький городок - восемь полицейских, но они постоянно патрулировали улицы. Мою приятельницу оштрафовали на 140 евро за то, что она отошла от дома больше, чем на 350 метров! Я практически пожалела, что мы сюда приехали. Была очень напряженная ситуация. А через неделю объявили, что карантин ужесточают. Выходить можно только на один час, раз в день и в радиусе одного километра от дома. Удивительно, но это "ужесточение" стало для многих облегчением! Все поняли, когда и где они могут выходить и гулять. И мы выдохнули.

К сожалению, пляжи закрыли в первый же день картина. Этого я вообще не понимаю. Здесь - огромные пляжи, можно соблюдать дистанцию в километр друг от друга в нормальные дни. Мэр закрыл и набережную, чтобы у людей не было даже соблазна. Сейчас мы в той же фазе: все сидят на карантине. Выходим только за продуктами, к врачу. Все гуляние сводится к тому, что ходим по улочкам или катаемся на велосипедах. С 11 мая теоретически начнут снимать карантин. Пока не очень понятно, каким образом. Думаю, если бы мы остались в парижской квартире, было бы еще хуже для всех. Кабур - такое прекрасное место, отличная погода. Для нас это - счастливый семейный момент. У нас трое детей: 6 лет и 4 года (близнецы). Муж дома, все вместе: мы, дети и моя мама.

Сложно одновременно работать и всех обслуживать. Ощущение несвободы - самое тяжелое. Я очень люблю ходить гулять, к тому же я очень социальный человек, у меня - четыре абонемента в театр. Я каждую неделю ходила в театр или на какую-то выставку в Париже. Но сейчас я легко без этого обхожусь. Дети сильно потеряли во французском, так как дома мы говорим только по-русски. Но зато они приобрели много социальных навыков. Они никогда так много не играли! И в играх постоянно присутствует коронавирус: вечно кто-то заболевает...

Думаю, сейчас всем мамам тяжело. Этот карантин для меня - лакмусовая бумажка. Во Франции - очень короткий декрет: всего 12 недель. Как правило, все выходят на работу. Детей отдают в ясли до семи часов вечера. Родители их почти не видят на неделе. Думаю, что для многих французов карантин стал очень сложным испытанием, потому что они не привыкли столько времени проводить со своими детьми. 24 часа в сутки ребенок с тобой. Думаю, все французские мамы мечтают, чтобы скорее закончился карантин.