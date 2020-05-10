Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

За последние сутки в Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек, в больничном лечении нуждался 51 пациент.

Стало известно, что Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от COVID-19.

Безопасно ли этим летом купаться и как вести себя на пляже? На эти вопросы ответил инфекционист.

К сожалению, не обходится без нарушений ограничений. В многоквартирном доме устроили вечеринку: подростки гуляли всю ночь, владелец квартиры карабкался по балконам пятого этажа.

А в Ухане зафиксирован первый с начала апреля случай заражения коронавирусом.

Коронакризис

Хотя с понедельника торговые центры Эстонии снова смогут работать в полном объеме, их руководители уверены, что не все владельцы магазинов смогут открыться сразу. А некоторые уже и вовсе не откроются.

Эстонская фирма хочет вернуть украинских водителей: «Если они больше не смогут работать, станет невозможным перевозить продукты и медикаменты».

Tupla, Tutti Frutti и Red Bull: руководитель крупной эстонской компании оптовой торговли рассказал, как коронакризис ударил ним.

Другие новости

Матерью года стала работница Северо-Эстонской региональной больницы.

В Эстонии наблюдается новый тренд: алименты стали требовать с бабушек и дедушек.