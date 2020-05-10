Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 10 мая.
COVID-19
За последние сутки в Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек, в больничном лечении нуждался 51 пациент.
Стало известно, что Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от COVID-19.
Безопасно ли этим летом купаться и как вести себя на пляже? На эти вопросы ответил инфекционист.
К сожалению, не обходится без нарушений ограничений. В многоквартирном доме устроили вечеринку: подростки гуляли всю ночь, владелец квартиры карабкался по балконам пятого этажа.
А в Ухане зафиксирован первый с начала апреля случай заражения коронавирусом.
Коронакризис
Хотя с понедельника торговые центры Эстонии снова смогут работать в полном объеме, их руководители уверены, что не все владельцы магазинов смогут открыться сразу. А некоторые уже и вовсе не откроются.
Эстонская фирма хочет вернуть украинских водителей: «Если они больше не смогут работать, станет невозможным перевозить продукты и медикаменты».
Tupla, Tutti Frutti и Red Bull: руководитель крупной эстонской компании оптовой торговли рассказал, как коронакризис ударил ним.
Другие новости
Матерью года стала работница Северо-Эстонской региональной больницы.
В Эстонии наблюдается новый тренд: алименты стали требовать с бабушек и дедушек.
В воскресенье ночью и утром спасатели получали сообщения о горящих машинах. К сожалению, два автомобиля сгорели дотла.