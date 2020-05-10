Фото ⟩ Вернулись тренировки под открытым небом: спортсмены заполонили все уголки города

Все это окупилось, тренировки cтартовали в стремительном темпе, а воссоединение принесло спортсменам много радости. Однако за свободные спортивные площадки и газоны идет борьба: кто раньше встал, того и тапки.

ТАНЦЫ

Руководитель школы танцев Shate Крыыт Кивисте уже была готова ждать окончания чрезвычайной ситуации, но ослабление ограничений позволило начать тренировки быстрее. Теперь у здания Atlantis стоит палатка школы танцеы. На синем ковре группы провели свои первые тренировки. Крестики на ковре отмечают расстояние в два метра, и средства для дезинфекции их рук постоянно доступны.

Тренировка школы танцев Shate. ФОТО: Kristjan Teedema

Первые тренировки показали, что с более старшими учениками легче следовать правилам, с более юными нужно быть внимательнее. Пока на тренировки ходят не все: есть те, кто боится. Тем не менее, такая тренировка лучше, чем ничего, считают преподаватели школы.

БАСКЕТБОЛ

Академический спортивный клуб Тартуского университета (TÜASK) на этой неделе начал тренировки под открытым небом. Баскетбольная школа тренируется на площадках школы Раатусе, некоторые группы - на стадионе Тартуского университета, игроки в настольный теннис - на Тоомемяэ и велосипедисты - в Тахвере. «Это как глоток свежего воздуха для всех студентов после длительного обучения дома», - подтвердил Иво Хунт, менеджер по маркетингу TÜASK.

Баскетбольная тренировка TÜASK. ФОТО: Kristjan Teedema

Если раньше под руководством баскетбольного тренера Йоозепа Тооме тренировались группы из 16 человек, то теперь они стали вдвое меньше.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Тартуский спортивный клуб Kalev не сразу открыл все группы, сначала основное внимание уделено тренировкам для старших групп. По словам исполнительного директора Кайре Нурья, время выхода из кризиса вызвало много вопросов как у тренеров, так и у родителей, но адаптация была относительно быстрой.

Тренировка легкоатлетов тартуской школы Kalev. ФОТО: Kristjan Teedema

В понедельник тренер Керсти Виру провела первую тренировку на открытом воздухе с группой взрослых спортсменов на стадионе Тамме. "Соблюдение дистанции не было проблемой, мы выполняли разминку в парах, с пустой дорожкой посередине, в остальное время соблюдали шахматную расстановку», - рассказывает Виру.

Совместная тренировка помогает спортсменам лучше иделать упражнения и развеяться после карантина.

ТАЙСКИЙ БОКС

Тартуский тайский боксерский клуб не организовывал онлайн-тренинги во время чрезвычайной ситуации, первая групповая тренировка прошла в понедельник в парке напротив полицейского участка.

Тренировка по тайскому боксу. ФОТО: Kristjan Teedema

В клубе тренируется около 80 человек. Когда клуб разместил на сайте сообщение о тренировке, первая группа из 10 человек была укомплектована менее чем за четверть часа.

«Поскольку мы тренируемся на открытом воздухе, мы выполняем упражнения исходя из правила 2 + 2», - сказал тренер Андреас Эльмаэ. По его словам, в понедельник тренировки посетили два полицейских патруля и подтвердили, что все было в соответствии с правилами».

ДЗЮДО и КАРАТЕ

В понедельник вокруг спортхолла A. Le Coq занимались любители самых разных видов спорта, в том числе группа по каратэ Тартуского спортивного клуба Budoart под руководством тренера Георгия Николаева.

Родители, которые наблюдали за тренировкой, подтвердили, что, хотя в душе все еще есть страх и беспокойство, желание детей вернуться к практике было очень велико.

Тренировка каратистов клуба Budoart. ФОТО: Kristjan Teedema

В нескольких десятках метров наблюдал за выполнением силовых упражнений своей группы по дзюдо тренер Tartu Do Прийт Берг. Он сформировал четыре группы для обучения на свежем воздухе, в которых участвуют почти 70 процентов студентов. "Пришли те, кто вируса не боится", - отметил тренер.