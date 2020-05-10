Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом

Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Это разрушает теорию, что летом коронавирусная инфекция исчезнет.

Ученые Университета Торонто проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев Covid-19 в США и Канаде в марте. Сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни. Результаты не показали связи между температурой и распространением инфекции.

"Лето не заставит [вирус] исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали", - сказала профессор Дионн Гесинк.

Сейчас единственное, что может остановить эпидемию, - это мероприятия в сфере здравоохранения, отметила ученый.

К аналогичному выводу пришли и американские исследователи. Команда Школы управления менеджмента MIT Sloan проанализировала данные о передаче вируса и температурные показатели более чем в 3700 локациях в декабре-апреле.