Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом

Теплая погода не уничтожает коронавирус и не препятствует его распространению. К такому выводу пришли американские и канадские исследователи, передает Daily Mail.
Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Это разрушает теорию, что летом коронавирусная инфекция исчезнет.
Ученые Университета Торонто проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев Covid-19 в США и Канаде в марте. Сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни. Результаты не показали связи между температурой и распространением инфекции.
"Лето не заставит [вирус] исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали", - сказала профессор Дионн Гесинк.
Сейчас единственное, что может остановить эпидемию, - это мероприятия в сфере здравоохранения, отметила ученый.
К аналогичному выводу пришли и американские исследователи. Команда Школы управления менеджмента MIT Sloan проанализировала данные о передаче вируса и температурные показатели более чем в 3700 локациях в декабре-апреле.
"Даже несмотря на то, что высокие температуры и влажность могут умеренно снизить скорость передачи коронавируса, пандемия, скорее всего, не уменьшится лишь из-за летней погоды... В лучшем случае, погода играет лишь второстепенную роль в борьбе с пандемией", - сказал доцент Хажир Рахмандад.