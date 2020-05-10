Союзы многодетных семей просят у государства поддержки в условиях кризиса

Союз многодетных семей Таллинна и Харьюского уезда (TLPL) направил министерству письмо, в котором отметил, что в условиях кризиса объединения многодетных семей с середины апреля получают от трех до пяти заявлений о вступлении в ряды организаций.

В связи с этим TLPL просит министерство рассмотреть возможность учесть возросшую потребность этих организаций в продовольственной и административной помощи; за три последних года продовольственную помощь союз оказывал по меньшей мере 50 нуждающимся.

Союз многодетных семей Таллинна и Харьюского уезда предлагает своим членам продуктовую помощь до 200 раз в неделю, в среднем продукты получают более одной тысячи человек. Членами союза являются семьи, в которых воспитывают по меньшей мере четырех детей.

По оценке союза, помощь союзам нужна в покрытии расходов на топливо, коммунальные услуги, аренду складских площадей, на транспорт, лизинг транспортных средств, приобретение дополнительного кухонного оборудования — подъемников и холодильников.