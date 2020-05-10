От Карибов до Дубая: в каких странах предпочитают самоизолироваться российские олигархи

Европа, США, Объединенные Арабские Эмираты, Карибские острова – география пребывание русских олигархов в последние месяцы весьма широка. Впрочем, более половины из 78 опрошенных Forbes мультимиллионеров остаются в России.

Однако многие фигуры из верхней части рейтинга богатейших россиян предпочитают зарубежье.

В Швейцарии сейчас могут находиться как минимум пять российских олигархов. Их самолеты начали прилетать в эту страну еще в середине февраля. По информации заместителя гендиректора «Transparency International» Ильи Шуманова с 15 февраля в Швейцарии припаркован частный самолет Дмитрия Рыболовлева, там же с середины первого весеннего месяца остаются джеты Алишера Усманова, основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова, основной владельца «Фосагро» Андрея Гурьева и Виктора Вексельберга.

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и Владимир Потанин, видимо, на весь апрель обосновались в Берлине и судить об их возвращении в Россию не приходится.

Самолет Романа Абрамовича был замечен в аэропорту островного государства Антигуа и Барбуда еще 16 марта.

По данным Forbes, в Лондоне сейчас пережидают пандемию семеро российских миллиардеров, шестеро – в США, а двое в эмирате Дубай.