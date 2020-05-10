Главное – не опоздать: китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Самым опасным свойством коронавируса китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань назвал высокую скорость заражения, передает MedikForum.
По словам эксперта, заразность коронавируса намного превосходит аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным, сообщает китайский портал Huanqiu.
В связи с этим Чжун Наньшань считает необходимыми мерами в борьбе с вирусом: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.
В раннюю защиту входит использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и тщательное мытье или обработка рук.
Раннее выявление заболевших может быть осуществлено путем измерения температуры людей в местах массового пребывания. Причем людям самим следует нести ответственность за свое здоровье и обращаться к врачам при малейших симптомах заражения.
Вирусолог напомнил, что основными признаками болезни являются недомогание, повышение температуры, сухой кашель и нетипичная усталость.
Ранняя диагностика важна и для того, чтобы не допускать пребывание в одних палатах зараженных SARS-CoV-2 и обычных пациентов. Именно ранняя изоляция сводит к минимуму контакты заболевших со здоровыми и не допускает массового распространения инфекции.