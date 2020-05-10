Стало известно, где в Эстонии рождается больше всего детей

В Эстонии больше всего детей рождается у проживающих вблизи крупных городов женщин, а меньше всего детей приходится на жительниц столицы, следует из данных Департамента статистики, передает Rus.ERR.
В 2018 году больше всего детей в расчете на одну женщину родилось в Тартуском уезде (не включая город Тарту). На втором месте был Харьюмаа (не включая Таллинн). Меньше всего детей по статистике – у жительниц Таллинна.
Такие различия Таммур объясняет тем фактом, что люди, желающие иметь больше детей и при этом жить в более спокойном районе или частном доме, селятся подальше от города.