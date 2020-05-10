Вс, 10.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Стало известно, где в Эстонии рождается больше всего детей

Младенец. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В Эстонии больше всего детей рождается у проживающих вблизи крупных городов женщин, а меньше всего детей приходится на жительниц столицы, следует из данных Департамента статистики, передает Rus.ERR.

В 2018 году больше всего детей в расчете на одну женщину родилось в Тартуском уезде (не включая город Тарту). На втором месте был Харьюмаа (не включая Таллинн). Меньше всего детей по статистике – у жительниц Таллинна.

Такие различия Таммур объясняет тем фактом, что люди, желающие иметь больше детей и при этом жить в более спокойном районе или частном доме, селятся подальше от города.

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