Государство «обнаружило» огромную территорию, где можно строить ветряные электростанции

За последние семь лет в Эстонии не было построено никаких значительных ветряных электростанций. Однако, поскольку cверхамбициозные климатические цели требуют исполнения, а возросшие потребности в энергии нужно удовлетворять, прошлой осенью страна вышла с крупным пакетом мер, который должен проложить путь для многих крупных проектов энергии ветра.

Так, планируется вложить до 100 миллионов евро, чтобы заменить нынешние радары Сил обороны новыми и более качественными, что позволило бы установить более мощные ветряные турбины в Северо-Восточной Эстонии. Основываясь на известной в настоящее время информации, высоко расположенные и плотно расположенные ветряные турбины имеют тенденцию мешать работе радара, что затрудняет обнаружение противника. Министерство обороны заявило, что это является прямой угрозой безопасности Эстонии.

Глава Эстонской палаты возобновляемой энергии недавно направил в Министерство экономики и коммуникаций письмо, в котором говорится, что новый радар воздушного мониторинга и связанные с ним системы должны быть также закуплены для Западной Эстонии, которая является очень потенциальным районом для развития ветропарка. По словам Аннуса, развитие ветроэнергетики только в Западной Эстонии увеличит ВВП страны на 2 процента в год. «Важно помнить, что покупка двух радарных комплектов одновременно дает значительный выигрыш в цене по сравнению с приобретением оборудования отдельно. На наш взгляд, разница в цене может достигать миллионов евро», - cчитает Аннус.

Ему ответил Тимо Татар, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по энергетике, который признал, что хотя ослабление ограничений по высоте национальной обороны в Западной Эстонии является очень хорошей идеей, первоначально деньги были найдены только для Северо-Восточной Эстонии. «Исходя из эффективности этого решения, могут быть приняты дальнейшие решения для реализации дополнительных мер и в других регионах», - пояснил он.

Татар продолжил, что при развитии ветроэнергетических мощностей в Западной Эстонии необходимо учитывать, что существуют обширные природные заповедники и связанные с этим ограничения. Он напомнил, что уже есть большие территории, пригодные для использования возобновляемых источников энергии, занятые ветряными электростанциями. Таким образом, развитие новых ветропарков в этой области довольно ограничено.