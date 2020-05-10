Авиарейс из Африки в Европу - до 3000 евро: житель Эстонии оказался в ловушке и нуждается в помощи

«Мир полон горя, и теперь я обращаюсь к вам со своим тяжелым бременем. Я не могу справиться с этим в одиночку. Мой сын Энар также является одним из тех молодых людей, которые из-за изменившейся в одночасье ситуации в мире из-за коронавируса оказались в ловушке в Африке», - написала мать.

«Перед началом бегового сезона он отправился в теплую страну в горный беговой лагерь в Кении. Сначала все не казалось таким уж плохим, но поскольку изначально планировавшиеся три недели превратились в два месяца, никто не мог этого предвидеть, и ситуация в буквальном смысле слова горькая», - продолжила она.

По словам Инге Тынстрём, сейчас авиакомпании летают только в крупнейшие центры Европы, и цены на билеты колеблются от 1500 до 3000 евро. «Время уходит и уходят сбережения. В результате грозит опасность, что если в один прекрасный момент появится возможность улететь, то для этого уже не будет ресурсов», - отметила она.

Поскольку в Кении спортсмены не могут заработать денег, мать просить соотечественников помочь сыну вернуться домой. За дополнительной информацией или в случае возникновения вопросов можно связаться с Инге Тынстрём в Facebook.

Чтобы помочь Энари Тынстрёму, можно перевести деньги на банковский счет его матери: