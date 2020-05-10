Вс, 10.05.2020
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  • Жителей Эстонии предостерегают: этого нельзя делать на железнодорожных путях
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Жителей Эстонии предостерегают: этого нельзя делать на железнодорожных путях

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

С 11 по 17 мая в Эстонии пройдет традиционная Неделя железнодорожной безопасности. В этому году в центре внимания будут три темы: информирование детей, опасные действия при пересечении железнодорожных путей и ответственная фото- и видеосъемка, передает Rus.ERR.

По словам члена правления НКО Operation Lifesaver Estonia Тармо Вахеметса, в последнее время на различных медиаканалах стало появляться все больше материалов с изображением в положительном ключе людей на железнодорожных путях.

"Изготовление и публикация таких материалов безответственна. Мы хотели бы донести до общественности, что позирование на путях ставит под угрозу жизнь человека, а фото- и видеосъемка еще и документируют это", – напомнил он.

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