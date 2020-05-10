Жителей Эстонии предостерегают: этого нельзя делать на железнодорожных путях

По словам члена правления НКО Operation Lifesaver Estonia Тармо Вахеметса, в последнее время на различных медиаканалах стало появляться все больше материалов с изображением в положительном ключе людей на железнодорожных путях.

"Изготовление и публикация таких материалов безответственна. Мы хотели бы донести до общественности, что позирование на путях ставит под угрозу жизнь человека, а фото- и видеосъемка еще и документируют это", – напомнил он.