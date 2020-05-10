Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию: как отреагировала Россия

В комментарии под видеозаписью говорится: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».

Ранее в мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны и элиты пытаются принизить роль СССР во Второй мировой войне и пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытки США принизить роль СССР в победе над фашизмом являются неприемлемыми. И Москва не должна молчать в ответ на подобные заявления.

Он рассказал, что Соединенные Штаты вместе с другими странами пытаются возложить ответственность за развязывание войны на Советский Союз.

«Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек», — сказал Антонов.