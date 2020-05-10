Вс, 10.05.2020
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Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию: как отреагировала Россия

Белый дом.

ФОТО: YURI GRIPAS / REUTERS

Администрация американского президента назвала победителями нацизма только США и Великобританию. Соответствующая запись опубликована в Instagram-аккаунте Белого дома, пишет РБК.

В комментарии под видеозаписью говорится: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».

Ранее в мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны и элиты пытаются принизить роль СССР во Второй мировой войне и пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытки США принизить роль СССР в победе над фашизмом являются неприемлемыми. И Москва не должна молчать в ответ на подобные заявления.

Он рассказал, что Соединенные Штаты вместе с другими странами пытаются возложить ответственность за развязывание войны на Советский Союз.

«Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек», — сказал Антонов.

В апреле президент России Владимир Путин напомнил об опыте союзничества стран во время Второй мировой и отметил, что такое сотрудничество нужно использовать при новых глобальных вызовах.

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