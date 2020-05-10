Мероприятия под запретом: что будет с мусором, который собирали для костров на Иванову ночь?

Из-за коронавируса жителям эстонских деревень придется отказаться от одной из главных традиций – общего костра в Иванову ночь. Массовые мероприятия запрещены, и людям, по всей видимости, придется провести главную ночь лета у себя во дворах, передает Rus.ERR.
Деревянный хлам, ненужные доски, ветки – теперь приходится думать о том, как их безопасно утилизировать. Иначе, боятся в деревне, если оставить все как есть до праздника, кто-нибудь может не удержаться от соблазна и все-таки разжечь огонь.
"Если костер сделан с соблюдением всех основных правил безопасности, то, я очень надеюсь, ничего плохого не случится", – сказала заведующая отделом надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.