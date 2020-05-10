Мероприятия под запретом: что будет с мусором, который собирали для костров на Иванову ночь?

Деревянный хлам, ненужные доски, ветки – теперь приходится думать о том, как их безопасно утилизировать. Иначе, боятся в деревне, если оставить все как есть до праздника, кто-нибудь может не удержаться от соблазна и все-таки разжечь огонь.