С вами свяжутся: в Таллинне и на Сааремаа начинается выборочное тестирование на коронавирус

Целью исследования является определить, насколько большое количество людей соприкоснулось с коронавирусом. Выборку обеих общин составит Больничная касса, тестирование пройдут 1080 человек с Сааремаа и 1080 жителей Ыйсмяэ.

Полученные в ходе исследования данные будут использоваться для подготовки всеэстонского серо-эпидемиологического исследования коронавируса.

У людей будут брать анализ крови из вены на наличие антител, который покажет, переболел ли человек COVID-19. Исследование проходит с 1 мая по 31 июля 2020 года. Полученные в ходе исследования данные будут использоваться для подготовки всеэстонского серо-эпидемиологического исследования коронавируса.

Руководит исследовательской группой KoroSero-EST преподаватель педиатрии Тартуского университета, специализирующаяся на исследовании инфекционных заболеваний Пийа Йыги. В команду входят ученые из детской клиники, института биомедицины и трансляционной медицины, института семейной медицины и здравоохранения населения и центра клинических исследований ТУ.

Правительство в середине апреля поддержало пилотный проект серо-эпидемиологического исследования для Сааремаа и таллиннского района Ыйсмяэ стоимостью в 300 000 евро.

Правительство также поддержало проект Тартуского университета, исследующий реальное распространение коронавируса и ход эпидемии в Эстонии.

В ходе восьминедельного исследования распространения коронавируса каждую неделю интервьюируют и приглашают на анализы по 2000 эстоноземельцев. Руководитель исследования, глава института семейной медицины и здравоохранения населения ТУ, профессор семейной медицины Рут Калда сказала, что в условиях эпидемии нужны надежные данные о распространенности вируса, чтобы принимать решения по политике здравоохранения.

«До сих пор при выборе мер для чрезвычайного положения в Эстонии опирались на статистику тяжелых случаев заболевания и заражения нуждающихся в медицинской помощи людей, а также опыт других стран. Поскольку не все зараженные коронавирусом заболевают и не всех заболевших тестируют, у нас нет данных о реальном распространении вируса», - сказала Калда.