Пн, 11.05.2020
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  • В ДТП с участием легковушки и мини-мопеда пострадал шестилетний ребенок
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В ДТП с участием легковушки и мини-мопеда пострадал шестилетний ребенок

Kiirabi

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В воскресенье, 10 мая, в деревне Мурасте Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 12.09 на перекрестке улиц Колмику, Кивимурру и Мерикотка, где ехавшего на мини-мопеде мальчика сбил имевший преимущество автомобиль Volkswagen, которым управлял 37-летний мужчина.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Позже полицейские обнаружили водителя  у него дома.

Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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