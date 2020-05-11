В ДТП с участием легковушки и мини-мопеда пострадал шестилетний ребенок

В воскресенье, 10 мая, в деревне Мурасте Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 12.09 на перекрестке улиц Колмику, Кивимурру и Мерикотка, где ехавшего на мини-мопеде мальчика сбил имевший преимущество автомобиль Volkswagen, которым управлял 37-летний мужчина.
Автомобиль скрылся с места происшествия. Позже полицейские обнаружили водителя у него дома.
Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.