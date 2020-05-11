Еврокомиссия проверит Германию на нарушение законов ЕС

Еврокомиссия подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС и собирается провести соответствующее расследование. Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

Поводом для расследования стало вынесенное в начале мая решение Федерального конституционного суда Германии о том, что скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит немецкой конституции. Конституционный суд запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и "ни за кем другим", заявила Юрова. О своей озабоченности решением суда в Карлсруэ и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.