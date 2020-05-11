Пн, 11.05.2020
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Резервы не бесконечны: государство сможет продлить кризисную помощь максимум до июля

Танель Кийк.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Резервы государства не бесконечны, и выплата антикризисных пособий и дотаций сможет продолжаться считанные месяцы, сообщает Rus.ERR со ссылкой на сюжет «АК+».

По словам министра социальных дел Танела Кийка, вопрос заключается в том, продлевать ли меры поддержки на нынешних условиях или расширить их дополнительно для предприятий, которые больше всего пострадали. «Например, сказав, что падение оборота [как условие получения поддержки] должно быть не 30, а 50%. Можно также изменить компенсируемый объем: сейчас верхняя граница [компенсации урезанной зарплаты] 1000 евро, мы можем ее понизить, чтобы мерой можно было пользоваться дольше», - сказал Кийк, добавив, что есть много предложений, касающихся, так сказать, секторального подхода.

Кроме того, по словам Кийка, государство не хочет давать предпринимателям сигнал, что оно продолжит компенсировать им какие-либо расходы вплоть до осени: «В первую очередь, если мы говорим о продлении, то это означает до июня или июля».

Правительство выделило Кассе страхования об безработицы 250 млн евро на компенсацию урезанных работникам частных фирм зарплат в течение двух месяцев, из этой суммы пока потрачено 84 млн или одна треть.

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