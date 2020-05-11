Резервы не бесконечны: государство сможет продлить кризисную помощь максимум до июля

По словам министра социальных дел Танела Кийка, вопрос заключается в том, продлевать ли меры поддержки на нынешних условиях или расширить их дополнительно для предприятий, которые больше всего пострадали. «Например, сказав, что падение оборота [как условие получения поддержки] должно быть не 30, а 50%. Можно также изменить компенсируемый объем: сейчас верхняя граница [компенсации урезанной зарплаты] 1000 евро, мы можем ее понизить, чтобы мерой можно было пользоваться дольше», - сказал Кийк, добавив, что есть много предложений, касающихся, так сказать, секторального подхода.