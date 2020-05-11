Пн, 11.05.2020
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Головин в голосовании на лучшего плеймейкера Франции стал третьим

Александр Головин.

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин занял третье место в голосовании на лучшего плеймейкера в символической сборной прошедшего сезона чемпионата Франции по версии L'Equipe, пишет Newsru.

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", который набрал 56% голосов, вторым стал Димитри Пайет из "Марселя" (34%), за Головина проголосовали 6% респондентов, четвертое место в списке претендентов занял Флоран Молле из "Монпелье" (4%).

Полностью команда сезона выглядит следующим образом: вратарь - Стив Манданда ("Марсель"), защитники - Лео Дюбуа ("Лион"), Тьяго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат (все из "Пари Сен-Жермен"), полузащитники - Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Неймар (все из "Пари Сен-Жермен"), Эдуарду Камавинга ("Ренн"), нападающие - Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и Виссам Бен Йеддер ("Монако").

Чемпионат Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали "Пари Сен-Жермен". В минувшем сезоне Головин провел 25 матчей в первенстве Франции, забил три мяча, сделал четыре результативные передачи и продлил контракт с клубом на улучшенных условиях.

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