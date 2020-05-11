Головин в голосовании на лучшего плеймейкера Франции стал третьим

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", который набрал 56% голосов, вторым стал Димитри Пайет из "Марселя" (34%), за Головина проголосовали 6% респондентов, четвертое место в списке претендентов занял Флоран Молле из "Монпелье" (4%).

Полностью команда сезона выглядит следующим образом: вратарь - Стив Манданда ("Марсель"), защитники - Лео Дюбуа ("Лион"), Тьяго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат (все из "Пари Сен-Жермен"), полузащитники - Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Неймар (все из "Пари Сен-Жермен"), Эдуарду Камавинга ("Ренн"), нападающие - Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и Виссам Бен Йеддер ("Монако").

Voici l'équipe type de la saison 2019-2020 de Ligue 1 selon les notes L'Équipe.



L'équipe type des internautes : https://t.co/uaJ04qNd2O pic.twitter.com/taluaO0uON — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020