Врач: две эпидемии

Многих явно удивит заявление о том, что нынешний коронакризис является у нас уже второй эпидемией с момента восстановления независимости Эстонии. Уточню еще, что в действительности это вторая эпидемия, вызванная вспышкой заболевания. Важно еще и то, что первая эпидемия до сих пор не завершилась, а с малой активностью протекает дальше. Эта малая активность сейчас означает в восемь раз большая заболеваемость, чем в среднем по Европейском союзу.

Важно и то, что за неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство – читай, налогоплательщик, а значит, ты, я, мы все – до сих пор платит десятки миллионов. Именно это и показывает, насколько дорогими могут оказать неверные решения, принятые в условиях эпидемии.

Первой эпидемией стало распространение ВИЧ. К сожалению, до сих пор никто не может назвать точное количество ВИЧ-инфицированных в Эстонии. Мы знаем, что по состоянию на 31 декабря 2019 года ВИЧ был выявлен у 10 079 жителей Эстонии, СПИД диагностирован у 567 из них. В 2019 году ВИЧ выявили 178 раз, в этом году количество новых ВИЧ-позитивных тестов было сделано 50.

Для сравнения, по данным Департамента здоровья на 6 мая о Covid-19-больных в Эстонии, вирус был выявлен у 1713 человек, в больничном лечении в тот день нуждались 67 человек по всей Эстонии, четыре из них находились под аппаратами ИВЛ. Всего коронавирус к тому дню унес 56 жизней. Тут нужно добавить, что в отличие от Германии, Эстония не отделяет, человек умер в результате болезни, вызванной коронавирусом, или вместе с ним. Также сейчас мы ничего не знаем о том, как вирус будет распространяться в будущем, поскольку по состоянию на 6 мая в Эстонии были проведены 58 955 первичных анализов на выявление вируса. Более серьезную информацию о действительном распространении вируса мы сможем сделать через месяцы, а окончательные даже через годы.

Добавлю также сравнительных данных о заболеваемости. В пиковый год эпидемии ВИЧ количество новых случаев выявления вируса в Эстонии составляло 107,8 на 100 000 жителей. В случае коронавируса 6 мая этого года тот же показатель составлял 129. Учитывая, что развитие одной эпидемии можно измерять годами, а другой – днями и неделями, уже сейчас мы можем сказать, что эпидемия Covid-19 значительно мягче эпидемии ВИЧ. Мягче с учетом как пикового периода заболеваемости, так и по нынешнему состоянию.

Эпидемии в чем-то похожи, но в большей степени они различаются. Самая большая разница между нашими двумя эпидемиями заключается в скорости их протекания. Зато проблемы реагирования на них остаются одинаковыми. Все эпидемии поддаются смягчению и контролю, если проблему замечают вовремя, сообщают о распространении заболевания и оказываются в состоянии оценить заразность вируса. Главной же мерой является быстрое выявление и перекрытие путей распространения.