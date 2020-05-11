Кто обогатится? Биржи и экономика движутся в совершенно разных направлениях

И в-третьих, инвесторов ободряет замедление распространения вируса и надежда на создание вакцины. Но это все-таки в более отдаленном будущем.

«Создание эффективного лекарства от Covid-19 повлечет за собой выход из изоляции, увеличит доверие потребителей и ускорит рост экономики и рынков», - сказал глава подразделения глобального персонального банкинга крупного швейцарского банка UBS Марк Хаэфеле.

К тому же ожидания роста экономика и благополучия предприятий уже столь невелики, что даже ужасные данные и крайне низкие прибыли предприятий не смогут разочаровать. «Прибыли будут ужасными, но мы знаем это», - подчеркнул руководитель инвестиций в управляющем фондом BlueBay Дэвид Рили.

Рост на биржах может быть преждевременным

В то же время есть и те, кто сомневается и опасается, что биржи выросли преждевременно.

«Хотя здорово быть в зеленой зоне (т.е. в плюсе), есть причины удивляться, что именно празднует рынок, - заметила в The Wall Street Journal руководитель инвестиций в управляющей компании Barrett Asset Management Эми Конг. – Никто не знает, как долго это может продлиться».

Некоторые аналитики и эксперты считают, что все действуют вслепую, не понимая полностью проходящего.

Один аналитик Goldman Sachs выдвинул целый ряд подробных объяснений, но затем предупредил: «Если совсем честно, никто не знает, что происходит».

«Чем дольше сохраняется противоречие (между финансовыми рынками и настоящей экономикой. – прим. автора), тем больше это подливает масла в остальные противоречия: предприятия против частных лиц, нынешние долги против будущих, коллективы против индивида и т.д.», - предупреждает Эль-Эриан.

Старший редактор журнала Forbes Рич Кааргалд рассказывает о своем друге, известном руководителе фонда, имя которого он, к сожалению, не называет, но чей фондовый портфель превышает 100 миллиардов долларов. По его словам, рынок сейчас лучший предсказатель будущего – не только в плане финансовых тенденций, но и всех важнейших тенденций вообще.

«Задолго до Википедии глобальный рынок акций предсказал то, что сейчас называют коллективной мудростью, - пишет известный футуролог Кааргалд. – Рынки – гигантские склады данных, анализов, алгоритмов и прогнозов на ближайшее будущее», - добавил он.

Главный стратег по глобальным рынкам инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер не согласна с тем, что речь идет о совершенно новом феномене, поскольку нечто подобное мы уже видели во время предыдущего финансового кризиса.