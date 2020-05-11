Кто обогатится? Биржи и экономика движутся в совершенно разных направлениях

- На бирже США апрель стал лучшим месяцем с 1987 года
- Спад экономики во втором квартале может стать крупнейшим за всю историю
- Биржи растут из-за поддержки центробанков и надежды на победу над вирусом
Говоря об американской экономике, обычно имеют в виду две ее стороны: Уолл-стрит, т.е. происходящее на финансовых рынках, и Мейн-стрит, которую можно назвать настоящей экономикой. Хотя не всегда финансовые рынки и остальная экономика находятся в полной гармонии, столь большого противоречия между ними ранее никогда не было. То же происходит и в остальном мире, в первую очередь, в Европе, пишет Postimees.
Одним словом, Мейн-стрит переживает сейчас беспрецедентный удар, а на Уолл-стрит царит чрезвычайный оптимизм.
Апрель для американских рынков акций стал лучшим месяцем с января 1987 года, а для глобальных рынков акций – лучшим месяцем с 2011 года. Всего полтора месяца назад американские рынки акций пережили самое быстрое падение за всю историю, потеряв за 16 дней 20%. В то же время американскую экономику постигло самое глубокое падение за всю историю. В пятницу стало известно, что в апреле в США потеряли работу свыше 20 миллионов человек.
«Образно говоря, это цифра не уместилась в график», - охарактеризовала в пятницу статистику по безработице Банка Америки главный экономист США Мишель Мейер газете The New York Times. Миллионы мелких компаний, чтобы выжить, запросили невозвратную помощь. Экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассет прогнозирует, что во втором квартале экономический спад (по сравнению с тем же периодом прошлого года) составит целых 40%.
«Экономические показатели за период с мая по июль будут такими плохими, каких никогда не видели», - сказал Хассет телеканалу CNN.
То же прогнозируют экономисты нескольких инвестиционных банков, однако другие экономисты Белого дома более оптимистичны, чем Хассет.
Тучи над Европой
Как легко догадаться, тучи нависли и над европейской экономикой. Опубликованный в среду новый весенний прогноз Еврокомиссии прогнозирует в ЕС на второй квартал катастрофический спад экономики в 14,2%, а для еврозоны – 14,9%. На весь год комиссия прогнозирует спад экономики, соответственно, на 7,4% и 7,7%; для Германии – 6,5%, Франции – 8,2%, Испании – 9,4% и Италии – 9,5%. Прогнозируемый спад на этот квартал в этих странах будет измеряться в двузначных цифрах.
Хотя рост европейских рынков акций не столь впечатляет, как в Соединенных Штатах, они все-таки заметно выросли. Здесь следует учесть, что европейские биржи в начальной фазе коронакризиса упали больше.
«У большой части финансового сектора оказался иммунитет к волне сокращений и банкротств, которая ждет остальной американский бизнес, - пишет признанный экономист Мохаммед Эль-Эриан в своем мнении на Bloomberg. – Это разительное противоречие было отмечено, и оно уже вызывает опасения».
«Разрыв между рынками и данными экономики никогда не был столь большим», - пишет глава подразделения глобальной кредитной стратегии Citigroup Мэтт Кинг клиентам.
Но почему биржа и остальная экономика идут в разных направлениях?
«Эту гонку акций точно вызвали не фундаментальные показатели, ее вызвало предлагаемое Федеральным резервом пособие по ликвидности», - пояснил Financial Times главный экономист отделения маклерских услуг Deutsche Bank Торстен Слок. То же касается Европы и остальных крупных стран.
«Они предотвратили депрессию. «Этот сценарий уже не в поле зрения», —сказал Wall Street Journal администратор портфелей компании по управлению имуществом Penn Mutual Asset Management Живей Рен. – Фундаментальная причина – Федеральный резерв».
Конечно, рынки акций поддерживают не только центробанки, хотя такая деятельность поддерживает именно рисковые активы. Поскольку цен на облигации растут, а их доходность падает, акции становятся более вожделенными.
И в-третьих, инвесторов ободряет замедление распространения вируса и надежда на создание вакцины. Но это все-таки в более отдаленном будущем.
«Создание эффективного лекарства от Covid-19 повлечет за собой выход из изоляции, увеличит доверие потребителей и ускорит рост экономики и рынков», - сказал глава подразделения глобального персонального банкинга крупного швейцарского банка UBS Марк Хаэфеле.
К тому же ожидания роста экономика и благополучия предприятий уже столь невелики, что даже ужасные данные и крайне низкие прибыли предприятий не смогут разочаровать. «Прибыли будут ужасными, но мы знаем это», - подчеркнул руководитель инвестиций в управляющем фондом BlueBay Дэвид Рили.
Рост на биржах может быть преждевременным
В то же время есть и те, кто сомневается и опасается, что биржи выросли преждевременно.
«Хотя здорово быть в зеленой зоне (т.е. в плюсе), есть причины удивляться, что именно празднует рынок, - заметила в The Wall Street Journal руководитель инвестиций в управляющей компании Barrett Asset Management Эми Конг. – Никто не знает, как долго это может продлиться».
Некоторые аналитики и эксперты считают, что все действуют вслепую, не понимая полностью проходящего.
Один аналитик Goldman Sachs выдвинул целый ряд подробных объяснений, но затем предупредил: «Если совсем честно, никто не знает, что происходит».
«Чем дольше сохраняется противоречие (между финансовыми рынками и настоящей экономикой. – прим. автора), тем больше это подливает масла в остальные противоречия: предприятия против частных лиц, нынешние долги против будущих, коллективы против индивида и т.д.», - предупреждает Эль-Эриан.
Старший редактор журнала Forbes Рич Кааргалд рассказывает о своем друге, известном руководителе фонда, имя которого он, к сожалению, не называет, но чей фондовый портфель превышает 100 миллиардов долларов. По его словам, рынок сейчас лучший предсказатель будущего – не только в плане финансовых тенденций, но и всех важнейших тенденций вообще.
«Задолго до Википедии глобальный рынок акций предсказал то, что сейчас называют коллективной мудростью, - пишет известный футуролог Кааргалд. – Рынки – гигантские склады данных, анализов, алгоритмов и прогнозов на ближайшее будущее», - добавил он.
Главный стратег по глобальным рынкам инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер не согласна с тем, что речь идет о совершенно новом феномене, поскольку нечто подобное мы уже видели во время предыдущего финансового кризиса.
«Я думаю, что это большое расхождение, но не удивляюсь этому, поскольку это очень похоже на то, что мы видели во время глобального финансового кризиса и который связан с финансовой политикой, - сказала Хупер новостному порталу Vox. – Во время глобального финансового кризиса мы видели, что Федеральный резерв предложил невиданные ранее экстренные инструменты. Но это отделило заработанное на рынке акций от заработанного в экономике, - пояснила стратег. – И теперь мы больше не удивляемся, что те же вещи происходят и на этот раз».